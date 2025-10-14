Da Milano: “Rabiot miglior acquisto. Pioli? Rende bene ad una condizione”

"Pioli è una persona davvero per bene, rara nel mondo del calcio. L'impatto non è stato positivo, come non lo fu al Milan. Venne toccato il fondo con un 5 a 0 contro l'Atalanta. E anche l'arrivo di Ibra non cambiò il Milan. Da marzo in poi il Milan si presentò con un sistema del tutto diverso che fece guadagnare la riconferma in rossonero. Lui non è un allenatore che ti cambia lo spogliatoio in una settimana, gli serve tempo. So per certo che è uno che dà il meglio quando ha una grande dirigenza. Lo ha fatto alla Lazio come al Milan. Allegri è diverso, lavora bene anche se ci sono difficoltà societarie. Pioli è uno che entra prima nella testa che nelle idee tattiche dello spogliaotio, deve attecchire, ma al Milan i giocatori per lui si sarebbero buttati nel fuoco. Era uno che si sentiva quotidianamente coi suoi ragazzi, anche e soprattutto per parlare di cose extracampo, è fatto così. Gli serve tempo, spero gli venga dato."