Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Polverosi: “Kean e Piccoli sono troppo simili. Avrei una domanda per Pioli”
news viola
Polverosi: “Kean e Piccoli sono troppo simili. Avrei una domanda per Pioli”
La firma del Corriere dello Sport si interroga sulle differenze di rendimento fra Fiorentina e Nazionale
Gudmundsson è vivo, lo abbiamo visto in Nazionale, ma qui è un fantasma. Kean è diverso, per me è sempre stato bene anche qui. Ma comunque sia, in Nazionale ha segnato 4 reti accanto a Retegui. Qui ha avuto sfortuna, ci mancherebbe, però c'è una differenza di rendimento che io fatico a spiegarmi. Io continuo a vedere lanci sulla prima punta, ma non puoi sperare che trattengano tutti i palloni che arrivano loro. Anche perché non vedo grande solerzia nell'andare ad attaccare le seconde palle. Vorrei chiedere a Pioli: “Ma Piccoli non doveva essere solo un’alternativa a Kean?”. Facendo una battuta, mi verrebbe da dire che Gattuso ha preso spunto da Pioli nel schierare insieme Kean e Retegui. Il fatto è che loro due sono complementari, Kean e Piccoli invece hanno troppe cose simili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA