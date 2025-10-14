Bardazzi: “I giocatori devono guardarsi allo specchio. Basta parole, servono i fatti”

Leonardo Bardazzi al Pentasport di Radio Bruno ha parlato del momento in casa viola e della sfida di San Siro in programma domenica sera.
Leonardo Bardazzi, intervenuto ai microfoni del Pentasport, si è soffermato sul momento in casa viola: "Basta chiacchere, è arrivato il momento dei fatti"
Ora basta chiacchere, è arrivato il momento dei fatti. Alla Fiorentina l'aspettano partite molto impegnative ma adesso è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle la polemica e rimanere compatti: e mi riferisco ai tifosi. Purtroppo la Fiorentina è partita malissimo, la priorità è togliersi da questa melma e non pensare all'esonero di Pioli o altro. Il valore della Fiorentina non è quello di una squadra con 3 punti e zero vittorie; spero che la squadra si sia resa conto del pericolo che sta correndo. Credo che la Fiorentina possa fare una bella partita a Milano, Pioli è uno psicologo sa gestire queste situazioni. Se la Fiorentina dovesse andar sotto non deve perdersi d'animo e credere che tutto sia perduto come ha già fatto: perché così rischi di perdere punti importanti.
Commisso—
So che Commisso si è dato da fare: parlando spesso con Pioli e i giocatori. Lu ha questo modo di gestire la Fiorentina: è sempre avvezzo a tirar fuori la carota piuttosto che il bastone, nei confronti della squadra è sempre stato un babbo aggiunto. Penso che la fiducia che arrivi dall'America possa far bene e portare tranquillità in un ambiente che al momento è tutto tranne che tranquillo. Io vedo sempre di buon occhio un grandissimo calciatore che entra in società come Maldini, Zanetti, Chiellini e una figura così farebbe bene alla Fiorentina.
I giocatori—
Devono guardarsi allo specchio. Stanno rendendo al 5% , se vogliono essere considerati giocatori importanti devono guardarsi allo specchio e dire: "Abbiamo fatto pietà, adesso remiamo tutti dalla stessa parte". Così dimostri di essere la Fiorentina ed esci dalle difficoltà. Se non si svolta da un punto di vista mentale è inutile parlare di tatticismi.
