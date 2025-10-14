A. Guagni in visita al VP: “Lo Scudetto al Franchi resterà per sempre nel mio cuore”

Alia Guagni, ex calciatrice viola, prima delle giovanili e successivamente in prima squadra dal 2002 al 2015 prima di vestire le maglie di Atletico Madrid e Milan, ha fatto visita al padiglione femminile del Viola Park rilasciando un'intervista ai canali ufficiali del club.
L’ex viola Guagni racconta i suoi ricordi, lo Scudetto al Franchi e il nuovo progetto del Viola Park per il calcio femminile.
Il Viola Park—
E' un mondo nuovo, un mondo bellissimo. Di questo centro ne parlavamo tanto quando vestivo i colori viola e finalmente si è realizzato; forse anche meglio di quanto si pensasse. Le calciatrici hanno tutto a disposizione, hanno tutto per essere professioniste al 100% poi tocca a loro mettere quel qualcosa in più per raggiungere grandi traguardi; una piazza come Firenze se lo merita.
Lo Scudetto al Franchi—
Adesso che ho smesso di giocare da poco ho fatto molte interviste tornando spesso a rivivere i momenti più belli della carriera: finisco sempre a quelli con la maglia viola. L'altro giorno era l'anniversario della Supercoppa ma il mio momento più bello è lo Scudetto al Franchi, immagina: una persona di Firenze che ha sempre sognato quel posto, indossa la maglia della sua città e ci vince uno Scudetto.
Il movimento femminile—
La Serie A femminile è cresciuta tantissimo, è tutto più competitivo con ritmi molto elevati. La Fiorentina deve trovare quel qualcosa in più ma ha tanto a disposizione quindi è solo questione di mentalità. Sto ancora cercando di elaborare, ero consapevole della mia scelta. Adesso c'è un nuovo progetto in atto.
Il centenario viola—
Quando si è partecipi di un qualcosa di così grande ti rimane dentro ed è difficile da cancellare.
