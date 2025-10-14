A. Guagni in visita al VP: “Lo Scudetto al Franchi resterà per sempre nel mio cuore”

L’ex viola Guagni racconta i suoi ricordi, lo Scudetto al Franchi e il nuovo progetto del Viola Park per il calcio femminile.

Alia Guagni, ex calciatrice viola, prima delle giovanili e successivamente in prima squadra dal 2002 al 2015 prima di vestire le maglie di Atletico Madrid e Milan, ha fatto visita al padiglione femminile del Viola Park rilasciando un'intervista ai canali ufficiali del club.