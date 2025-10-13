FOTO – A Coverciano si ritrovano due vecchie conoscenze viola

Oltre a lui, anche altri due ex calciatori viola, che però non hanno condiviso lo spogliatoio a Firenze, si sono ritrovati a Coverciano. Stiamo parlando di Alessandro Diamanti e Franck Ribery. Stamani, infatti, l'ex attaccante italiano ha condiviso su Instagram una foto che lo ritraeva insieme al francese nella mensa del centro tecnico.

Oltre alla foto e al tag del campione francese, anche una piccola didascalia ironica: "Facciamolo 1 corso". A testimonianza di come non sia la prima volta che i due si trovano a lezione. Tra l'altro, Diamanti (ex viola in due occasioni, nel 2003 e nel 2015) sta allenando la squadra giovanile del Melbourne City in Australia, mentre Ribery (dal 2019 al 2021 a Firenze) è stato collaboratore tecnico della Salernitana per due anni. Adesso entrambi si sono ritrovati al nuovo corso Uefa A per allenatori di Coverciano.