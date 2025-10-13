Come ogni anno, a Coverciano, tantissimi ex calciatori e non si ritrovano per frequentare il corso per diventare allenatori. In questi giorni, al centro tecnico federale si possono trovare tantissimi ex calciatori viola, tra cui anche Felipe Dal Bello, visto nei giorni scorsi scambiare delle chiacchiere con il suo ex compagno Manuel Pasqual.
FOTO – A Coverciano si ritrovano due vecchie conoscenze viola
Oltre a lui, anche altri due ex calciatori viola, che però non hanno condiviso lo spogliatoio a Firenze, si sono ritrovati a Coverciano. Stiamo parlando di Alessandro Diamanti e Franck Ribery. Stamani, infatti, l'ex attaccante italiano ha condiviso su Instagram una foto che lo ritraeva insieme al francese nella mensa del centro tecnico.
Oltre alla foto e al tag del campione francese, anche una piccola didascalia ironica: "Facciamolo 1 corso". A testimonianza di come non sia la prima volta che i due si trovano a lezione. Tra l'altro, Diamanti (ex viola in due occasioni, nel 2003 e nel 2015) sta allenando la squadra giovanile del Melbourne City in Australia, mentre Ribery (dal 2019 al 2021 a Firenze) è stato collaboratore tecnico della Salernitana per due anni. Adesso entrambi si sono ritrovati al nuovo corso Uefa A per allenatori di Coverciano.
