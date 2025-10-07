FOTO VN – Due ex viola si rincontrano a Coverciano

C'è del viola a Coverciano. Non solo per i tre giocatori della Fiorentina (Kean, Piccoli e Nicolussi Caviglia) convocati dal CT Gattuso. Ma anche per la presenza di alcuni ex. Nella foto Violanews potete notare Manuel Pasqual e Felipe Dal Bello a scambiare quattro chiacchiere.

Il primo è attualmente il CT dell'Italia Under 16, dunque a Coverciano è di casa. L'italo-brasiliano, invece, sta frequentando il nuovo corso Uefa A per allenatori. Felipe e Pasqual sono stati compagni di spogliatoio nella Fiorentina per due annate.