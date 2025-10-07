Viola News
L’ex viola Faraoni: “Voglio giocare ancora, aspetto una chiamata”

Le parole dell'ex viola Davide Faraoni a Sky Sport
Marco Davide Faraoni ha vestito la maglia della Fiorentina per metà stagione da gennaio a giugno 2024 senza lasciare il segno. L'esterno era poi tornato al Verona, ma nel giugno scorso al termine del contratto si è ritrovato svincolato. Classe '91 Faraoni è ancora giovane per pensare al ritiro e parlando ai microfoni di Sky Sport si è espresso così sul suo futuro:

Sento di non aver ancora finito col calcio. Non nego di essermi informato per il patentino da allenatore o dirigente, ma non è ancora la mia strada. Vorrei chiudere giocando almeno altri due o tre anni ad alti livelli: per questo sto continuando ad allenarmi al massimo, per farmi trovare pronto"

 

