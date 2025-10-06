Joaquin non ci sta: “Giocavamo contro 13”. Lo sfogo dopo Espanyol-Betis

Viola News
Lo sfogo dell'ex viola Joaquin contro l'arbitro di Espanyol-Betis
Redazione VN

La sfida tra Espanyol e Betis è stata al centro delle polemiche, complice un calcio di rigore concesso ai catalani nei minuti finali, poi neutralizzato da Pau López, il cui intervento ha garantito la vittoria agli andalusi. Il club biancoverde ha manifestato il proprio disappunto per la direzione di gara, criticando l’operato dell’arbitro Iosu Galech. Le decisioni arbitrali hanno scatenato numerose proteste all’interno della delegazione del Betis, tra cui quelle dell’allenatore Manu Fajardo e dell'ex bandiera e leggenda della squadra, Joaquin.

L'ex Fiorentina, tramite una storia su Instagram, poi rimossa, si è espresso così nei confronti dell'arbitraggio:

Oggi abbiamo vinto nonostante giocassimo contro 13

