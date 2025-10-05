Zaniolo, ma cos’hai sbagliato? Alto da due passi col Cagliari (FOTO)

Non arriva ancora il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo in Serie A. L'attaccante che ha trascorso gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito alla Fiorentina prima di tornare al Galatasaray e poi passare all'Udinese ha disputato la quasi totalità della gara col Cagliari nella sesta giornata di campionato, senza incidere.

All'80' un errore macroscopico in fase di finalizzazione: su una palla persa dalla difesa dei sardi si è avventato Davis che ha servito il numero 10 con un passaggio da vicinissimo, a pochi passi dalla linea di porta. Caprile era tra i pali, ma Zaniolo ha scelto di calciare fortissimo e ha sparato alto. Il tecnico Runjaic l'ha sostituito poco dopo.