Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo la prima vittoria stagionale del suo Lecce sul campo del Parma. Il tecnico dei salentini ha esaltato la prova di Riccardo Sottil, decisivo con il goal partita:
Di Francesco esalta Sottil: "Non si rende conto di quanto è forte"
parole al miele
Di Francesco esalta Sottil: “Non si rende conto di quanto è forte”
"Sottil era fuori forma, ora va al ritmo dei compagni e può essere determinante per noi", Di Francesco ne tesse le lodi
Sottil deve essere libero di farci vincere le partite, ha caratteristiche diverse dagli altri e a volte non si rende conto di quanto è forte, soprattutto nei dribbling. Era fuori forma, ora va al ritmo dei compagni e può essere determinante per noi.
