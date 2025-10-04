Roma, i convocati per la Fiorentina: torna Dybala, ma out a sorpresa un titolare

Domani la Fiorentina ospiterà al Franchi la Roma (ore 15:00). La squadra giallorossa ha diramato la lista dei convocati. Torna Paulo Dybala dopo l'infortunio rimediato contro il Torino tre settimane fa. Ancora ai box Bailey che si rivedrà dopo la sosta e, a sorpresa, Angelino, a causa di un virus influenzale. Sulla sinistra dunque dovrebbe esserci il greco Tsimikas in prestito dal Liverpool. Le probabili formazioni
