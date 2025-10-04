Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Roma, i convocati per la Fiorentina: torna Dybala, ma out a sorpresa un titolare

la lista

Roma, i convocati per la Fiorentina: torna Dybala, ma out a sorpresa un titolare

Roma, i convocati per la Fiorentina: torna Dybala, ma out a sorpresa un titolare - immagine 1
La lista dei convocati della Roma per la partita contro la Fiorentina
Redazione VN

Domani la Fiorentina ospiterà al Franchi la Roma (ore 15:00). La squadra giallorossa ha diramato la lista dei convocati. Torna Paulo Dybala dopo l'infortunio rimediato contro il Torino tre settimane fa. Ancora ai box Bailey che si rivedrà dopo la sosta e, a sorpresa, Angelino, a causa di un virus influenzale. Sulla sinistra dunque dovrebbe esserci il greco Tsimikas in prestito dal Liverpool. Le probabili formazioni

I convocati

—  

  • Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini;

  • Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley;

  • Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli;

  • Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Sharaawy.

    • Leggi anche
    Da Roma: “C’è grande paura. Gasp come Pioli, la differenza è in classifica”
    Inter, la Curva Nord ha deciso: pronto il ritorno a San Siro con la Fiorentina

    © RIPRODUZIONE RISERVATA