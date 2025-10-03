Da Roma: “C’è grande paura. Gasp come Pioli, la differenza è in classifica”

Il punto sull'avvicinamento della Roma di Gasperini, avversaria domenica della Fiorentina di Pioli al Franchi in Serie A

Redazione VN 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 20:32)

"Il Pentasport" di Radio Bruno ha raggiunto a Roma Marco Juric di Repubblica per le ultime in casa giallorossa, all'indomani della sconfitta con il Lille in Europa League:

"Vedere tre rigori sbagliati in tre minuti non mi era mai capitato, così come a Gasperini. Entrambi i giocatori hanno tirato malissimo il proprio penalty. È stato tutto paradossale, a cominciare dalla ripetizione per via del posizionamento del portiere. Una situazione imbarazzante, in una partita importantissima. Dovbyk è in un loop negativo da cui difficilmente riesce ad uscire in questo momento, nonostante il goal contro il Verona".

Rigori? "Dybala ne ha segnati 17 su 17. In caso di assenza dell'argentino si aprono altri scenari, con gerarchie e risultati diversi. Dybala sarà convocato, ma ho dubbi sulla titolarità e la possibilità che possa giocare uno spezzone. Gasperini si affiderà allo zoccolo duro della Roma, con 8/9 giocatori su cui può contare".

Fiorentina e differenze? "Il processo di acquisizione delle idee di Gasperini non è molto superiore a quello di Pioli. La differenza, e non è poco, è che la Roma ha vinto le partite. Ha portato a casa il risultato a dispetto del gioco, la differenza la fa ovviamente la classifica".

Clima? "C'è grande paura a Roma per questa trasferta, uno stadio molto difficile dove si sono subite molte sconfitte anche nel recente passato. Ci sono tante difficoltà a segnare e viene vista come uno scontro diretto, nonostante la classifica".

La probabile formazione — ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Soulè, Pellegrini; Ferguson/Dovbyk