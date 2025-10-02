E' successo di tutto durante Roma-Lille, secondo turno di Europa League: all'81' l’arbitro, dopo essersi recato al Var, concede un calcio di rigore ai giallorossi per un evidente fallo di mano di Mandi.
Cose mai viste a Roma: Dovbyk e Soulé sbagliano tre rigori di fila!
E' successo nella sconfitta per 0-1 contro il Lille nella seconda giornata di Europa League
Primo tentativo: Dovbyk sbaglia. L'arbitro fa ripetere perché ci sono due giocatori in area prima del tiro, di cui uno intercetta la respinta del portiere. Secondo tentativo: riprova Dovbyk. Peggio del primo. Ozer para, ma lo fa partendo un metro avanti alla linea di porta. Giustamente si ripete, con Soulé che si prende di forza il pallone. Ma la sua intraprendenza finisce lì, perché anche il suo tiro è debole e nemmeno angolato. Ozer para, stavolta alla sua destra. I rigoristi abituali non erano disponibili: Dybala è out per infortunio, mentre Pellegrini è uscito al 57'.
