Caputi: “Fiorentina e Roma simili, ma i giallorossi con voglia di vincere”

Sulla Roma—
La Roma è riuscita a fare un record sbagliando tre rigori consecutivi. La prestazione fatta con il Lille non può essere giudicata positiva. Tsimikas ha regalato il pallone del vantaggio ai francesi. I rigori sbagliati sono l'emblema della loro partita. Gli errori sono stati determinanti. L'inizio di stagione dei giallorossi? Sono una squadra in costruzione. Non ha cambiato tanto nei giocatori, ma nel modo di giocare. I 12 punti non sono frutto di un gioco spumeggiante. E' una squadra che pian piano sta cercando di assimilare, con fatica, le idee dell'allenatore. La fase offensiva deve essere rivista, al di là delle carenze di Dovbyk e Ferguson. Il centravanti è spesso isolato in mezzo a 2/3 avversari. Dybala non partirà dal 1', ma verrà convocato, perché è da poco tornato ad allenarsi in gruppo. Se lo convoca, è perché una parte di gara è in grado di giocarla.
Sulla partita di domenica con la Fiorentina—
La Fiorentina può giocare sulle lacune della Roma. C'è da capire chi, tra le lacune di una e dell'altra, riuscirà a sfruttarle meglio. Anche i viola sono in costruzione, perché hanno cambiato anche loro l'allenatore. Hanno ottenuto molto poco fino ad ora. Sono due squadre ancora alla ricerca di un livello generale in grado di sfruttare le qualità che hanno in rosa.
Sull'inizio di stagione delle due squadre—
Sono rimasto abbastanza sbalordito dall'inizio della Fiorentina, c'è da lavorare. Al di là dell'aspetto tattico, in alcune partite gli è mancato proprio l'atteggiamento giusto, quello di voler vincere la partita. La Roma, nonostante le difficoltà, ha sempre avuto questa cosa di voler vincere la gara.
