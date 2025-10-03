VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Gasperini: “Tre rigori sbagliati di fila? Una cosa mai vista…”

VIDEO – Gasperini: "Tre rigori sbagliati di fila? Una cosa mai vista…"

Redazione VN
3 ottobre

L'episodio ha fatto il giro del web: un rigore per la Roma battuto tre volte da due rigoristi diversi (Dovbyk e Soulé) e sbagliato altrettante

Non una scelta presa sul momento dai giocatori, ma una decisione tecnica precisa. Così Gian Piero Gasperini risponde alla domanda sulla scelta dei due rigoristi nella partita di Europa League contro il Lilla