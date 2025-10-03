Inter, la Curva Nord ha deciso: pronto il ritorno a San Siro con la Fiorentina

Dopo il Milan anche l'Inter. La Curva Nord ben presto tornerà a tifare a San Siro. Secondo quanto riferito da FC Inter 1908, la questura avrebbe fatto un primo passo di apertura verso il tifo organizzato nerazzurro. In particolare, avrebbe consentito l’esibizione dello striscione da esporre sul secondo anello verde. Di conseguenza, a seguito di questa apertura, il tifo organizzato sarebbe pronto a ritornare a San Siro e a cantare, come ha sempre fatto.
La novità
Novità importanti in casa Inter per quanto riguarda il tifo organizzato: a breve la Curva Nord tornerà a San Siro
Visti i tempi ristretti, non c’è possibilità che questo avvenga sabato per Inter-Cremonese, ma è molto probabile che alla prossima in casa, ovvero Inter-Fiorentina del 29 ottobre, la Curva Nord torni ad esporre il proprio striscione e a incitare la squadra in campo.
