La Roma sarà la prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Ieri gli uomini di Gasperini sono caduti 1 a 0 all'Olimpico contro i francesi del Lilla. Clamoroso il rigore ripetuto e poi sbagliato per 3 volteprima da Dovbyk e poi da Soulè. Il Corriere dello Sport non ha perdonato l'atteggiamento della punta giallorossa. Il suo voto in pagelle è stato "3", ma anche il commento non ha lasciato scampo all'attaccante della Roma:
E a Roma distruggono Dovbyk: “2 rigori ridicoli. Atteggiamento inaccettabile”
Centrali, deboli e a mezz’altezza: tira due calci di rigore ridicoli. Non vengono convalidati, certo, ma è l’atteggiamento dell’ucraino a essere totalmente inaccettabile.
