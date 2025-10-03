Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a E a Roma distruggono Dovbyk: “2 rigori ridicoli. Atteggiamento inaccettabile”

altre news

E a Roma distruggono Dovbyk: “2 rigori ridicoli. Atteggiamento inaccettabile”

E a Roma distruggono Dovbyk: “2 rigori ridicoli. Atteggiamento inaccettabile” - immagine 1
Il commento sul giocatore della Roma che affronterà la Fiorentina domenica
Redazione VN

La Roma sarà la prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Ieri gli uomini di Gasperini sono caduti 1 a 0 all'Olimpico contro i francesi del Lilla. Clamoroso il rigore ripetuto e poi sbagliato per 3 volteprima da Dovbyk e poi da Soulè. Il Corriere dello Sport non ha perdonato l'atteggiamento della punta giallorossa. Il suo voto in pagelle è stato "3", ma anche il commento non ha lasciato scampo all'attaccante della Roma:

Centrali, deboli e a mezz’altezza: tira due calci di rigore ridicoli. Non vengono convalidati, certo, ma è l’atteggiamento dell’ucraino a essere totalmente inaccettabile.

Leggi anche
Arrivano notizie da Roma: ecco se Dybala ci sarà con la Fiorentina
Gasperini pensa già alla Fiorentina: tutti i cambi di formazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA