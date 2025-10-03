Gasperini pensa già alla Fiorentina: tutti i cambi di formazione

Gasperini si prepara ad affrontare la Fiorentina

Redazione VN 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 11:40)

La Roma si prepara alla sfida contro la Fiorentina con l’obiettivo di riscattare la deludente sconfitta contro il Lilla. Gasperini, che aveva concesso riposo ad alcuni giocatori chiave nella gara europea, schiererà domenica la formazione migliore per cercare una reazione immediata. Le assenze dei titolari Hermoso, El Aynaoui e Tsimikas contro il club francese hanno pesato, e il tecnico punta ora sui giocatori più affidabili in questo inizio di stagione, in particolare Mancini e Koné, pronti a riprendersi i propri posti in campo.

La scelta più delicata riguarda il centravanti titolare. Gasperini deve decidere tra Dovbyk, reduce da due rigori sbagliati ma favorito per un’occasione di riscatto, e Ferguson, ancora in fase di adattamento e mentalmente fragile dopo i problemi fisici delle ultime stagioni. Dietro l’attaccante è previsto il tandem Soulé-Pellegrini, mentre le alternative in panchina restano limitate, rendendo chiara la scelta del tecnico verso la stabilità e il recupero dei giocatori di maggiore affidamento.

Sulle fasce, la Roma conferma Wesley a destra e ripropone Angeliño a sinistra, dopo la prova deludente di Tsimikas. Gasperini vuole vedere una reazione immediata della squadra, concentrando tutta l’attenzione sul Franchi e sulla possibilità di riscattare non solo la sconfitta europea recente, ma anche il pesante ko subito un anno fa, quando i giallorossi persero 5-1 contro la Fiorentina. La sfida diventa così un banco di prova fondamentale per il morale e la continuità dei romani. Lo scrive il Corriere dello Sport.