Gasperini smentisce Massara: “Difficile Dybala a Firenze. Magari lui ne sa di più”

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato a Sky e in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra per 1-0 in casa contro il Lille in Europa League, derubricando a casualità l'episodio del triplo rigore sbagliato da Dovbyk e Soulé:
Il Lille ripartiva bene, quindi abbiamo fatto fatica a dare continuità alla manovra. L’intensità della partita è stata alta, dobbiamo sbagliare meno, perché gli avversari hanno sfruttato i nostri errori. Rimango soddisfatto dal punto di vista dell’atteggiamento.
Dybala—
Nello sport nessuno si abbatte, si possono commettere degli errori. Tra tre giorni i calciatori avranno una possibilità di riscattarsi, non esiste il fallimento. Dybala non si è ancora allenato con la squadra, difficile vederlo a Firenze. Massara ha detto che procede bene? Magari lui ne sa di più...
