Di Marzio annuncia: “De Rossi e la Roma risolvono il contratto”

De Rossi risolve il contratto con la Roma. Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'ex centrocampista giallorosso ha risolto il contratto (che lo legava ancora per due anni) con la società giallorossa, rinunciando a ben 4 milioni di euro.
L'ex centrocampista giallorosso ha risolto il contratto con la società giallorossa, rinunciando a ben 4 milioni di euro
Adesso De Rossi è libero, e potrà tornare ad allenare su qualsiasi panchina. Nelle scorse ore il suo nome è stato accostato alla panchina del Torino, al posto di Baroni.
