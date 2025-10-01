Di Marzio annuncia: “De Rossi e la Roma risolvono il contratto”

L'ex centrocampista giallorosso ha risolto il contratto con la società giallorossa, rinunciando a ben 4 milioni di euro

De Rossi risolve il contratto con la Roma . Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'ex centrocampista giallorosso ha risolto il contratto (che lo legava ancora per due anni) con la società giallorossa, rinunciando a ben 4 milioni di euro.

Adesso De Rossi è libero, e potrà tornare ad allenare su qualsiasi panchina. Nelle scorse ore il suo nome è stato accostato alla panchina del Torino, al posto di Baroni.