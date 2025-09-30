La Fiorentina, dopo l’impegno europeo contro il Sigma Olomouc, si prepara alla sfida di campionato contro la Roma, che ha raccolto 12 punti nelle prime giornate di Serie A.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Dopo il Sigma Olomouc, la Roma: il punto su Dybala, ma non solo
altre news
Dopo il Sigma Olomouc, la Roma: il punto su Dybala, ma non solo
Il punto sulla Roma di Gasperini
La squadra giallorossa potrebbe contare su Paulo Dybala: l’argentino ha ripreso ad allenarsi individualmente sul campo e le sue condizioni stanno migliorando, anche se non si è ancora unito al gruppo dopo la lesione muscolare rimediata contro il Torino due settimane fa.
Assente certo sarà invece Leon Bailey, che proseguirà il recupero e punta a rientrare soltanto dopo la sosta per le nazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA