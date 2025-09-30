Viola News
Dopo il Sigma Olomouc, la Roma: il punto su Dybala, ma non solo

La Fiorentina, dopo l’impegno europeo contro il Sigma Olomouc, si prepara alla sfida di campionato contro la Roma, che ha raccolto 12 punti nelle prime giornate di Serie A.

La squadra giallorossa potrebbe contare su Paulo Dybala: l’argentino ha ripreso ad allenarsi individualmente sul campo e le sue condizioni stanno migliorando, anche se non si è ancora unito al gruppo dopo la lesione muscolare rimediata contro il Torino due settimane fa.

Assente certo sarà invece Leon Bailey, che proseguirà il recupero e punta a rientrare soltanto dopo la sosta per le nazionali.

