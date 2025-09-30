Svolta San Siro, il Comune approva la vendita del Meazza a Milan e Inter

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato, al termine di una maratona notturna, la delibera che prevede la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan per 197 milioni di euro, cifra ridotta da uno sconto del Comune. Il voto è stato combattuto (24 favorevoli, 20 contrari e 2 astenuti), con il ruolo decisivo di Forza Italia che, pur non sostenendo apertamente la delibera, ha scelto di non opporsi, consentendone l’approvazione. La compravendita dovrà essere formalizzata entro il 10 novembre, salvo sorprese dalle banche.
I due club, insieme agli studi di architettura Manica e Foster + Partners, lavoreranno nei prossimi 12 mesi al progetto del nuovo stadio, che dovrebbe sorgere nell’area dei parcheggi e aprire nel 2031, in tempo per ospitare l’Europeo 2032. Nel frattempo il Meazza continuerà a funzionare, per poi essere demolito quasi interamente tra il 2031 e il 2032, con la sola conservazione di una porzione simbolica. A scriverlo è gazzetta.it.
