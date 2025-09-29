San Siro: Inter e Milan lo comprano per demolirlo? Il progetto del nuovo stadio

Si tratta di un processo comunque complicato, che vedrà protagonisti coinvolti non solo Inter e Milan, ma anche Comune, Regione, Agenzia regionale per la protezione ambientale e altri enti. Ed, appunto, come sottolinea il sito della Rosea, non sarà per niente un procedimento banale. Ci sono poi gli oppositori del progetto, che vogliono continuare ad avere San Siro come casa del calcio a Milano, e che quindi, appena verrà ufficializzato il progetto delle due società, inizieranno a presentare i vari ricorsi. Tantissimi ricorsi, secondo le previsioni. La partita per il nuovo stadio milanese si giocherà, quindi, non solo in Comune e nelle sedi dei due club, ma anche e soprattutto in tribunale.