Come racconta gazzetta.it, lo stadio San Siro sta per essere ceduto dal Comune di Milano ai due club della città, ovvero Milan ed Inter. Appena il consiglio comunale approverà la delibera della vendita ai due club, vendita che dovrà essere perfezionata per forza entro il prossimo 10 novembre, si apriranno nuovi scenari riguardo allo storico impianto meneghino. Il progetto consiste nel costruire il nuovo stadio nell'attuale area parcheggi del Meazza, con i lavori che dovranno partire al massimo nel 2027. Le due squadre, intanto, continueranno a giocare nella struttura attuale per tutta la durata dei lavori.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a San Siro: Inter e Milan lo comprano per demolirlo? Il progetto del nuovo stadio
la societa
San Siro: Inter e Milan lo comprano per demolirlo? Il progetto del nuovo stadio
Il punto di gazzetta.it riguardo alla questione dell'impianto meneghino
Si tratta di un processo comunque complicato, che vedrà protagonisti coinvolti non solo Inter e Milan, ma anche Comune, Regione, Agenzia regionale per la protezione ambientale e altri enti. Ed, appunto, come sottolinea il sito della Rosea, non sarà per niente un procedimento banale. Ci sono poi gli oppositori del progetto, che vogliono continuare ad avere San Siro come casa del calcio a Milano, e che quindi, appena verrà ufficializzato il progetto delle due società, inizieranno a presentare i vari ricorsi. Tantissimi ricorsi, secondo le previsioni. La partita per il nuovo stadio milanese si giocherà, quindi, non solo in Comune e nelle sedi dei due club, ma anche e soprattutto in tribunale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA