Conte non le manda a dire: “De Bruyne arrabbiato? Ha trovato la persona sbagliata”

Il Napoli perde per la prima volta in questo campionato in casa del Milan. Sotto di due gol, gli azzurri hanno sfiorato il pareggio negli ultimi minuti del match, dopo aver dimezzato lo svantaggio con Kevin De Bruyne dal dischetto intorno all'ora di gioco. Proprio il centrocampista belga è protagonista del post-partita, considerando che è uscito contrariato dal campo del Meazza dopo la sostituzione con Elmas al 72'

In conferenza stampa, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha detto a tal proposito: "Se ho visto De Bruyne arrabbiato? Spero lo sia stato al momento dell'uscita dal campo per il risultato negativo, non per il cambio. Altrimenti ha trovato la persona sbagliata. Dobbiamo migliorare in tante cose, ad esempio in difesa. Rispetto allo scorso anno abbiamo concesso più gol agli avversari".