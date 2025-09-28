Viola News
Il Bologna ripreso in casa del Lecce al 94′, Italiano: “Qui non riesco a vincere”

Il tecnico degli emiliani si rammarica per i due punti persi
Così Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport dopo Lecce-Bologna 2-2:

Non riesco proprio a vincere a Lecce. Qui soffro sempre e ci ho pure perso (sulla panchina della Fiorentina ha ottenuto un pareggio ed una sconfitta clamorosa, passando da 1-2 a 3-2  nel recupero, ndr), il punto è che appena siamo calati fisicamente abbiamo subito il ritorno dei giallorossi, non è facile giocare ogni tre giorni. Si fa il triplo della fatica e sicuramente nell'arco della stagione lasceremo qualcosa per strada.

