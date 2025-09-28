Dovbyk rivela: “Ho parlato con Dzeko, mi ha dato alcuni consigli”

L'ucraino dimostra di conoscere la storia degli attaccanti della Roma: "Pochi giorni fa ho parlato con Dzeko, mi ha dato consigli"

Alla prossima giornata è in programma Fiorentina-Roma, domenica 5 ottobre al Franchi. Artem Dovbyk, attaccante giallorosso, oggi è andato a segno nella partita vinta 2-0 sul Verona. Nel post partita l'ucraino ha parlato così in conferenza stampa, tirando in ballo anche il viola Edin Dzeko: