Pisa, i convocati per la sfida contro la Fiorentina: tre assenti per Gilardino

Domenica alle ore 15.00 la Fiorentina affronta in trasferta il Pisa. Il club nerazzurro ha diramato la lista dei convocati che saranno a disposizione di Alberto Gilardino per la sfida contro i viola di Stefano Pioli. Assenti Denoon, Esteves e Stengs:
