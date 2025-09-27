Viola News
Pisa, i convocati per la sfida contro la Fiorentina: tre assenti per Gilardino

I convocati di mister Alberto Gilardino per la sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

Domenica alle ore 15.00 la Fiorentina affronta in trasferta il Pisa. Il club nerazzurro ha diramato la lista dei convocati che saranno a disposizione di Alberto Gilardino per la sfida contro i viola di Stefano Pioli. Assenti Denoon, Esteves e Stengs:

  •  1 – Adrian SEMPER

  • 3 – Samuele ANGORI      

  • 4 – Antonio CARACCIOLO

  • 5 – Simone CANESTRELL

  •  6 – Marius MARIN

  •  7 – Mehdi LERIS

  • 8 – Malthe HOJHOLT

  • 9 – Henrik MEISTER

  • 10 – Matteo TRAMONI

  • 11 – Juan CUADRADO

  • 12 – Nicolas ANDRADE

  • 14 – Ebenezer AKINSANMIRO

  • 15 – Idrissa TOURE’

  • 16 – Louis Thomas BUFFON

  • 18 – Mbala NZOLA

  • 20 – Michel AEBISCHER

  • 21 – Isak VURAL

  • 22 – Simone SCUFFET

  • 32 – Stefano MOREO

  • 33 – Arturo CALABRESI

  • 36 – Gabriele PICCININI

  • 39 – Raul ALBIOL

  • 47 – Mateus LUSUARDI

  • 76 – Jeremy MBAMBI

  • 94 – Giovanni BONFANTI

  • 99 – Lucas LORRAN

