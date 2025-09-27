Serena sul Cagliari: “L’assenza di Piccoli non pesa, Belotti ha risolto le cose”

L'ex attaccante di Juventus e Inter, Aldo Serena, ha parlato dagli studi di Sky Sport in merito alla sfida di stasera tra il Cagliari e l'Inter:
Partita interessantissima. Il Cagliari di Pisacane è sorprendente, alla prima in Serie A in panchina ha subito rotto il ghiaccio in maniera esuberante. La partenza di Piccoli poteva dargli problemi, invece ha subito risolto le cose con Belotti. Sta lievitando con Prati e Palestra dei giovani interessanti. Il Cagliari è squadra quadrata, che può fare risultato. L'Inter è stimolata dal pari della Juventus e dal fatto che il Napoli domani giocherà a San Siro.
