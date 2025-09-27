David Suazo, doppio ex della sfida di questa sera tra Cagliari e Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. L'attaccante si è soffermato anche su Roberto Piccoli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Suazo: “Cagliari, ‘Il Gallo’ Belotti non ti fa rimpiangere Piccoli”
Gazzetta dello Sport
Sentite Suazo: “Cagliari, ‘Il Gallo’ Belotti non ti fa rimpiangere Piccoli”
Piccoli non manca al Cagliari?
Mi hanno colpito tre nomi sono sotto gli occhi di tutti: Belotti che non fa rimpiangere Piccoli, Mina e Caprile che guidano la difesa. Ma uno come Pavoletti serve nello spogliatoio e di Palestra sentiremo parlare molto. Occhio, però, soprattutto a Sebastiano Esposito che può finalmente trovare spazio ed avere la continuità che mancava
© RIPRODUZIONE RISERVATA