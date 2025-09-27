CorSport: “Pioli è stato chiaro, alibi finiti. Adesso tocca ai giocatori”

Pioli e la sua squadra, adesso serve solo vincere

Redazione VN 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 08:04)

Stefano Pioli ha presentato il derby con il Pisa mostrando fiducia, pur nella consapevolezza delle difficoltà incontrate finora. Il tecnico viola ha sottolineato di avere buone sensazioni dagli allenamenti e di aspettarsi miglioramenti in diverse situazioni, ma ha anche ribadito che la prova decisiva è sempre il campo. Da qui il messaggio netto alla squadra: il periodo di rodaggio è terminato, gli alibi sono finiti e i principi di gioco devono ormai essere chiari. La responsabilità passa ora ai giocatori, chiamati a tradurre in prestazioni ciò che viene costruito in settimana.

Sul piano personale, Pioli si è detto sereno e concentrato, pur non potendo essere soddisfatto dei risultati e della mancanza di vittorie. Ha parlato del rapporto con i tifosi, ribadendo che a Firenze l’affetto e la critica vanno accettati come parte del gioco, e ha affrontato il tema dei singoli: l’infortunio di Lamptey che lo priverà di un rinforzo importante, la fiducia in Kean anche come punta solitaria, e le possibili soluzioni con Dodo e Comuzzo a seconda dell’avversario. In questo contesto, l’allenatore ha respinto le polemiche legate al match perso col Como, rimarcando che la gara era stata ben giocata nel primo tempo e persa solo per mancanza di compattezza nella ripresa.

L’attenzione è ora tutta sul derby contro il Pisa, una sfida che non si può sbagliare e che Pioli ha definito tesa e carica di significato. Non sarà solo questione di tattica o tecnica: serviranno anche cuore, amore per la maglia e determinazione, perché partite di questo tipo vanno vissute con intensità speciale. Per la Fiorentina, il match di domani rappresenta non solo un appuntamento di calendario, ma anche un passaggio cruciale per ritrovare fiducia, identità e risultati. Lo scrive il Corriere dello Sport.