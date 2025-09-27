Viola News
La Curva Sud del Milan: “Torneremo sul serio nel match con la Fiorentina”

La Curva Sud del Milan: “Torneremo sul serio nel match con la Fiorentina” - immagine 1
La Curva Sud del Milan ha deciso di tornare a San Siro. Lo farà con bandiere e stendardi dalla partita con la Fiorentina
Redazione VN

La Curva Sud del Milan ha deciso di tornare a San Siro. Dopo settimane di protesta perché "A San Siro viene imposto regime autoritario" visto il divieto di portare striscioni, bandiere e stendardi. Il divieto verrà rimosso per la partita con la Fiorentina, ma la Curva tornerà già a tifare per la gara con il Napoli. Ecco il comunicato:

Al di là delle chiacchiere che da giorni 2/3 si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina. Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzato per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala.

