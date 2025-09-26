“Tra la Maratona ed il West”. La presentazione il 27 settembre

Viola News
Un nuovo libro che vede anche la Fiorentina come protagonista.
"Tra la Maratona ed il West". Si tratta di un piccolo volume, un libro di racconti dove comunque Firenze e la Fiorentina sono fra gli assoluti protagonisti. E' un libro particolare, divertente e di agevole lettura: è una sorta di concept album di cantautorale memoria, dove i racconti (come le canzoni di un LP), pur essendo autonomi, sono legati fra loro da un'idea e uno sviluppo narrativo.

Il quadro raffigurato in copertina è un'opera del pittore fiorentino Rodolfo Marma, dal titolo Campo di Marte con le tre età, mentre l'immagine sulla quarta di copertina (una sorta di logo del libro) è ispirata al racconto più lungo, Paolo e Francesca (una storia d'amore).

La presentazione ufficiale si terrà sabato 27 settembre alle ore 17,30 presso la sala auditorium della CNA di Scandicci (in Via 78 Reggimento Lupi di Toscana) con la partecipazione di Andrea Bruno Savelli e Massimo Cervelli.

