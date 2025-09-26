“Tra la Maratona ed il West”. La presentazione il 27 settembre

"Tra la Maratona ed il West". Si tratta di un piccolo volume, un libro di racconti dove comunque Firenze e la Fiorentina sono fra gli assoluti protagonisti. E' un libro particolare, divertente e di agevole lettura: è una sorta di concept album di cantautorale memoria, dove i racconti (come le canzoni di un LP), pur essendo autonomi, sono legati fra loro da un'idea e uno sviluppo narrativo.