Le strade di Como e Fiorentina si incontreranno altre due volte: una nel ritorno di campionato e una terza volta negli ottavi di Coppa Italia. La vittoria del Franchi ha gasato sia Fabregas che la squadra, e infatti pochi giorni dopo i lariani hanno battuto nei sedicesimi della coppa nazionale il Sassuolo per 3-0.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Fabregas: “Fiorentina? Senza il gol di Addai mi sarei infuriato. Ecco il perché”
altre news
Fabregas: “Fiorentina? Senza il gol di Addai mi sarei infuriato. Ecco il perché”
La vittoria contro la Fiorentina ha generato entusiasmo nel Como di Fabregas. Lo spagnolo è tornato proprio su quella gara
Il tecnico spagnolo, nella conferenza stampa di viglia della sfida contro la Cremonese, è tornato a parlare della vittoria della scorsa giornata di campionato maturata in rimonta al Franchi proprio contro la Fiorentina:
C'è più continuità nel nostro lavoro, così come nel mercato. C'è gente con cui si lavora insieme da un anno. Questa cosa mi piace, ma anche la fame dei nostri giovani mi fa ben sperare. Avete visto con Fiorentina e Sassuolo cosa hanno fatto Addai e Jesus Rodriguez? Gol, assist e scatti decisivi, non solo per segnare ma anche per recuperare qualche pallone che sembrava perso. La gara con i viola? Senza il gol di Addai mi sarei arrabbiato moltissimo. Avevamo creato molto di più di loro e il pareggio non era il risultato giusto. Sembrava la stessa partita di Bologna, dove ci avevamo provato fino all'ultimo ma la palla non era entrata. A Firenze è andata meglio..."
© RIPRODUZIONE RISERVATA