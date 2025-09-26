Fabregas: “Fiorentina? Senza il gol di Addai mi sarei infuriato. Ecco il perché”

La vittoria contro la Fiorentina ha generato entusiasmo nel Como di Fabregas. Lo spagnolo è tornato proprio su quella gara

Le strade di Como e Fiorentina si incontreranno altre due volte: una nel ritorno di campionato e una terza volta negli ottavi di Coppa Italia. La vittoria del Franchi ha gasato sia Fabregas che la squadra, e infatti pochi giorni dopo i lariani hanno battuto nei sedicesimi della coppa nazionale il Sassuolo per 3-0.