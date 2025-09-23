Leonardo Fabbri, atleta e noto tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva. Ecco le sue parole dopo la sconfitta della squadra di Pioli contro il Como:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fabbri scherza: “Ma chi è Addai? Un giocatore della Fiorentina Primavera?”
news viola
Fabbri scherza: “Ma chi è Addai? Un giocatore della Fiorentina Primavera?”
Fabbri scherza su Addai, giocatore del Como
La Fiorentina? Meglio sorvolare… sono sceso dall’aereo che era già l’86’, ho pensato: “accendo la partita, magari c’è ancora speranza”. Non sapevo nemmeno il punteggio e ho visto l’1-1: con sei minuti più recupero, chissà… Poi, rivedendo gli highlights, ho capito che in realtà la squadra era stata dominata. Appena atterrato ho sentito il telecronista esultare urlando: “Addai, Addai!”. Non avevo idea di chi fosse, ho sperato fosse un giovane della Primavera viola appena entrato, ma non mi risultava un nome del genere… così ho spento subito. L’avvio di stagione è complicato, ma contestare la squadra dopo così poche giornate mi sembra poco sensato, anche se è naturale non essere soddisfatti dei risultati
© RIPRODUZIONE RISERVATA