Leonardo Bardazzi, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto al "Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Pioli:
Bardazzi: “La Fiorentina non c’è. I giocatori devono tirare fuori la personalità”
Bardazzi sul momento della Fiorentina
Questa situazione non era preventivabile, l'ambizione si è trasformata in preoccupazione. La Fiorentina non c'è e non va. Il piano partita di Pioli, di correre dietri al Como, non poteva reggere. Appena ha smesso di correre non sapeva cosa fare. La squadra non segna mai, non sa cosa fare. Siamo indietro. Attacco a due? Non sta rendendo, anzi ha tolto spazio a Moise Kean. Il Como va in campo senza la pressione dei risultati, ma la Fiorentina quest'anno le ha eccome le pressioni. I giocatori devono tirare fuori la personalità. Sohm per ora non ci ha dato nulla, ma non è una questione di singoli.
