Sandro Sabatini, noto giornalista, è intervenuto a Radio Sportiva. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e lo stadio Franchi:
Sabatini sul Franchi: “Ma quanto tempo serve?! Facevano prima a rifare gli Uffizi”
Il Como sembra quasi una sorta di “Barcellona B” in versione Serie A: tiene sempre il possesso, dispone di una panchina profonda, ha investito centinaia di milioni e ingaggiato giocatori di buon livello. La Fiorentina però, specialmente al Franchi, non può permettersi prestazioni come quella vista. Capitolo stadio? Avrebbero fatto prima a ristrutturare gli Uffizi che a sistemare la Curva Fiesole. Il sostegno della tifoseria organizzata non manca, ma la situazione a Firenze ha dell’assurdo: servono 2-3 anni per rifare una curva… e allora per ricostruire l’intero impianto, quanti ce ne vorranno, 30?
