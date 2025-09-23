Stefano Tirelli, mental coach, docente all'Università Cattolica di Milano e figura che da anni lavora sulla mente degli atleti, è stato intervistato dalla Nazione. Ecco la sua visione del momento pessimo della Fiorentina di Pioli:
Il mental coach: “Franchi, sostieni la Fiorentina. Pioli ha mandato un messaggio”
"Pioli ha scelto di lanciare un messaggio, a mio avviso. Ha voluto dire: stiamo uniti che ne verremo fuori tutti insieme, ancora più forti"
Ogni nuovo ciclo ha bisogno di tempo. Il progetto viola è partito adesso e quando si vuole che un percorso diventi solido serve sempre una fase di consolidamento.
FRANCHI
Perché è già venuta meno quella necessaria virtù che dobbiamo coltivare quando si vuole raggiungere grandi obiettivi, che è la pazienza. Il che non vuol dire attendere che le cose accadano ma è lavorare finché gli ingranaggi manifestin la loro risultante. Sarebbe proprio questo invece il momento in cui va data fiducia: serve attendere che i meccanismi si incastrino gli uni con gli altri
CON IL COMO
Quella della lucidità è una qualità che va sempre allenata. Però c'è chi è predisposto ad avere forza mentale e chi invece necessita di un allenamento che può essere espresso grazie all'esempio dei compagni o con percorsi specifici. Quella contro il Como è stata però una partita fortemente condizionata dal merito dell'avversario: io ho visto delle giocate da parte della squadra di Fabregas che tolgono una parte dei demeriti della Fiorentina
SOLUZIONI
Bisogna limitare la predominanza dell'aspetto emotivo, che si basa su timori e incertezze. Bisogna respirare, analizzare il momento e valutare quella che è realmente la fase che sta vivendo la Fiorentina: il gruppo deve essere consapevole che si trova solo all'inizio del campionato e che tutto è ancora possibile. I viola non si trovano in una fase della stagione ormai compromessa:
questo è chiaro
PIOLI
Per esperienza personale posso dire che, specie all'estero, il supporto del pubblico nei momenti difficili è fondamentale. Arrivo a dire che il sostegno nelle fasi di crisi è più importante dell'entusiasmo che arriva spontaneo nei bei momenti. Pioli ha scelto di lanciare un messaggio, a mio avviso. Ha voluto dire: stiamo uniti che ne verremo fuori tutti insieme, ancora più forti
