Nazione a Pioli: “Troppi moduli, basta! Adesso serve una scelta definitiva”

La Nazione sui moduli della Fiorentina di Pioli
Redazione VN

La Fiorentina sta vivendo una crisi profonda che nasce soprattutto da un problema tattico. In appena quattro giornate di campionato, la squadra ha già cambiato tre moduli diversi, passando dal 3-4-1-2 preparato in estate al 3-5-2, fino al 4-4-2 sperimentato contro il Como. Questa continua alternanza di sistemi e interpreti ha impedito la costruzione di certezze, rendendo fragile l’identità di gioco e accentuando le difficoltà in campo.

Il progetto iniziale puntava su un tridente offensivo con Gudmundsson dietro a Kean e Dzeko, ma ben presto si è scelto di rinforzare il centrocampo, dando spazio a Mandragora, Sohm e Fagioli. Parallelamente, la difesa a tre è stata progressivamente trasformata in una linea a quattro, con Dodo e Gosens arretrati per sostenere i due centrali. Questo continuo oscillare tra idee e moduli ha generato confusione, minando la solidità complessiva della squadra, già scossa dalle sconfitte interne con Napoli e Como.

Adesso Pioli è chiamato a una scelta definitiva: individuare un assetto stabile che valorizzi al meglio i giocatori e dia continuità al progetto tecnico. La mediana e la retroguardia dovranno essere i reparti da cui ripartire, con ruoli chiari e responsabilità precise per uomini come Fagioli e Fazzini. Anche la collocazione di Gud, se come trequartista o attaccante, sarà cruciale per stabilire equilibri offensivi e definire il posto di Piccoli nelle gerarchie. Solo trovando una base tattica solida, la Fiorentina potrà sperare di rialzarsi e ritrovare fiducia. Lo scrive la Nazione.

