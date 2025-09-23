Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha detto la sua sulla squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole al "Pentasport di Radio Bruno":
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci difende Pioli: “Io conosco Stefano. Vi svelo una cosa su questa situazione”
news viola
Malusci difende Pioli: “Io conosco Stefano. Vi svelo una cosa su questa situazione”
Malusci difende Pioli
Il risultato è quello che parla, sempre. Tante volte puoi vincere, senza fare prestazione. Io mi aspetto un'altra Fiorentina, questa squadra è indietro a livello tattico e fisico. Le parole di Stefano Pioli sul possesso palla è l'emblema della situazione di questa squadra. Non abbiamo palleggiatori, mancano gli interpreti. Altrimenti chi è in squadra deve tirare fuori gli attributi, sennò diventa difficile. Non vedo un giocatore capace di prendere per mano questa squadra. Pioli? Io lo conosco bene e vi posso dire una cosa su questa situazione. Ama Firenze, ama la Fiorentina e non sapete cosa sta passando ora. Una situazione angosciante. Essere tornato è uno stimolo, sia chiaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA