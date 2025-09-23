Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

Malusci difende Pioli: “Io conosco Stefano. Vi svelo una cosa su questa situazione”

Malusci difende Pioli
Redazione VN

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha detto la sua sulla squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole al "Pentasport di Radio Bruno": 

Il risultato è quello che parla, sempre. Tante volte puoi vincere, senza fare prestazione. Io mi aspetto un'altra Fiorentina, questa squadra è indietro a livello tattico e fisico. Le parole di Stefano Pioli sul possesso palla è l'emblema della situazione di questa squadra. Non abbiamo palleggiatori, mancano gli interpreti. Altrimenti chi è in squadra deve tirare fuori gli attributi, sennò diventa difficile. Non vedo un giocatore capace di prendere per mano questa squadra. Pioli? Io lo conosco bene e vi posso dire una cosa su questa situazione. Ama Firenze, ama la Fiorentina e non sapete cosa sta passando ora. Una situazione angosciante. Essere tornato è uno stimolo, sia chiaro.

