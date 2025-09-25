Nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino vede il bicchiere mezzo pieno in conferenza stampa vista del derby di domenica contro la Fiorentina: "Gli interpreti di stasera hanno fatto bene, Cuadrado e Albiol sono esperti, poi hanno esordito in tanti. Siamo rimasti in 10 ma abbiamo tenuto il campo con personalità, ho avuto risposte positive. Ci sono spirito e voglia di fare, ora servono i punti. Dobbiamo prenderli attraverso le prestazioni e la mentalità che abbiamo. Dispiace per l'espulsione (di Cuadrado n.d.r.), avremmo potuto giocarcela fino alla fine. E comunque abbiamo avuto una grande occasione con Tramoni".
Gilardino si carica: “Ora servono punti, con la Fiorentina faremo una grande gara”
Il Pisa di Gilardino dà risposte nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia. Nerazzurri agguerriti in vista del derby di domenica
Gilardino continua: "Tanti giocatori che non erano scesi in campo da tanto mi hanno dato segnali positivi anche per avere più scelte in futuro. C'è poco tempo per preparare la Fiorentina, ora ricarichiamo le energie e faremo una grande gara. Dispiace essere rimasti in 10, ma abbiamo mantenuto compattezza e abbiamo pressato alto. Cuadrado?Non è al 100% ma sono convinto che quando tornerà al top sarà importante. Siamo partiti da neopromossi, abbiamo avuto un calendario difficile ma abbiamo tenuto botta e abbiamo sempre reagito".
