Gilardino si carica: “Ora servono punti, con la Fiorentina faremo una grande gara”

Nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino vede il bicchiere mezzo pieno in conferenza stampa vista del derby di domenica contro la Fiorentina: "Gli interpreti di stasera hanno fatto bene, Cuadrado e Albiol sono esperti, poi hanno esordito in tanti. Siamo rimasti in 10 ma abbiamo tenuto il campo con personalità, ho avuto risposte positive. Ci sono spirito e voglia di fare, ora servono i punti. Dobbiamo prenderli attraverso le prestazioni e la mentalità che abbiamo. Dispiace per l'espulsione (di Cuadrado n.d.r.), avremmo potuto giocarcela fino alla fine. E comunque abbiamo avuto una grande occasione con Tramoni".