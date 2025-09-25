Questo pomeriggio l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha annunciato la lista dei convocati per la sfida di questa sera all’Olimpico di Torino contro il Torino di Marco Baroni, valida per i Sedicesimi di finale della Coppa Italia FrecciaRossa.
Pisa, altro che Coppa Italia. Gilardino pensa solo alla Fiorentina: i convocati
Gilardino ha deciso di effettuare turnover in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, lasciando a casa giocatori importanti come Nzola, Semper, Caracciolo, Marin, Leris, Akinsanmiro, Aebischer e Moreo.
Per completare la lista, il tecnico nerazzurro ha chiamato cinque elementi dalla Primavera. A questi si aggiungono tre assenti per infortunio: Denoon, Esteves e Stengs, ancora indisponibili.
L'elenco—
# 3 – Samuele ANGORI
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 34 – Ante VUKOVIC
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 41 – Daniel BATTISTELLA
# 42 – Brando BETTAZZI
# 43 – Matias Emilio CASAROSA
# 46 – Lorenzo TOSI
# 47 – Mateus LUSUARDI
# 76 – Jeremy MBAMBI
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN
