Pisa, altro che Coppa Italia. Gilardino pensa solo alla Fiorentina: i convocati

I convocati del Pisa contro il Torino
Questo pomeriggio l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha annunciato la lista dei convocati per la sfida di questa sera all’Olimpico di Torino contro il Torino di Marco Baroni, valida per i Sedicesimi di finale della Coppa Italia FrecciaRossa.

Gilardino ha deciso di effettuare turnover in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, lasciando a casa giocatori importanti come Nzola, Semper, Caracciolo, Marin, Leris, Akinsanmiro, Aebischer e Moreo.

Per completare la lista, il tecnico nerazzurro ha chiamato cinque elementi dalla Primavera. A questi si aggiungono tre assenti per infortunio: Denoon, Esteves e Stengs, ancora indisponibili.

L'elenco

# 3 – Samuele ANGORI       

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 9 – Henrik MEISTER

# 10 – Matteo TRAMONI

# 11 – Juan CUADRADO

# 12 – Nicolas ANDRADE

# 15 – Idrissa TOURE’

# 16 – Louis Thomas BUFFON

# 21 – Isak VURAL

# 22 – Simone SCUFFET

# 34 – Ante VUKOVIC

# 36 – Gabriele PICCININI

# 39 – Raul ALBIOL

# 41 – Daniel BATTISTELLA

# 42 – Brando BETTAZZI

# 43 – Matias Emilio CASAROSA

# 46 – Lorenzo TOSI

# 47 – Mateus LUSUARDI

# 76 – Jeremy MBAMBI

# 94 – Giovanni BONFANTI

# 99 – Lucas LORRAN

