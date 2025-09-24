Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ricky Massara ha parlato di Lorenzo Pellegrini, ribadendo la centralità dell'ex capitano giallorosso nonostante le voci di mercato che lo avevano accostato alla Fiorentina nell'ultima sessione di calciomercato:
Massara su Pellegrini: "Conta solo il campo. Futuro? Non precludiamo nulla"
Le parole a Sky Sport del direttore sportivo della Roma
“Il calcio evolve rapidamente, nessuno scenario può essere precluso. Siamo concentrati sul campo, ci sono molte partite. Lorenzo è forte ed è attaccato a questa squadra. Ha fatto cose importanti in passato e continuerà a farle, ma noi siamo focalizzati sul campo a partire da questa sera”.
