Rocchi risponde alla Juve: “Tudor ha ragione, ma non esageriamo. Guardate Vieira”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A, ha risposto a tono a Igor Tudor dopo la sfuriata dovuta agli episodi arbitrali di Verona-Juventus. Ecco le sue parole a DAZN:
Rocchi risponde a Tudor
Io non discuto mai le parole degli allenatori, peraltro in questo caso Tudor ha anche ragione, ma dico sempre di non esagerare con i termini: non fanno bene a nessuno, siamo qua e chiedo sempre massima collaborazione. Cito il comportamento di Vieira, ha subito un rigore contro ed è stato anche espulso, ma si è comportato in maniera diversa. Altrimenti diventa una gazzarra
