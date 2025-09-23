Fabregas ricorda Firenze: “La vittoria ti rinforza, ma il calcio non si ferma”

Le strade di Como e Fiorentina potrebbero incontrasi ancora. I lariani affronteranno domani il Sassuolo in Coppa Italia. La vincente tra le due sfiderà proprio i viola di Pioli agli ottavi di finale. La vittoria del Franchi ha gasato sia Fabregas che la squadra, ma il tecnico spagnolo evita voli pindarici. Le sue parole in conferenza stampa:

"Ovviamente la vittoria ti rinforza, ti fa lavorare in un'altra maniera, anche se io provo a farlo nello stesso modo. L'ambiente e l'atmosfera aiutano tantissimo: già dall'anno scorso cercavamo sempre la vittoria, dobbiamo continuare in Coppa Italia, la mentalità deve essere questa. C'è un grande spogliatoio, i ragazzi sono felici e contenti, ma il calcio non si ferma mai e dobbiamo andare domani a prendere un'altra volta la vittoria"