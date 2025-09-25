Kessié-Milinkovic, la Juve piomba su due ex obiettivi viola per gennaio

Il club bianconero cerca rinforzi per gennaio: nel mirino ci sono gli ex obiettivi viola Kessié e Milinkovic-Savic

Nel prossimo mercato di gennaio la Juventus andrà a caccia di un centrocampista da affiancare a Kephren Thuram. Il francese è "troppo solo", tra giocatori in scadenza (come McKennie), e acquisti ancora non sbocciati definitivamente (leggasi Koopmeiners). I possibili candidati alla mediana bianconera li fornisce Gazzetta.it.

Per dare profondità alla rosa e intensità, il club bianconero si sarebbe mosso in direzione Arabia Saudita, dove militano Franck Kessié e Sergej Milinkovic-Savic. Il primo fu scudiero di Stefano Pioli nello scudetto del 2021/22 con il Milan, accostato insistentemente alla Fiorentina nello scorso mercato estivo, salvo poi il club viola ripiegare su Sohm. Il serbo invece poteva essere il classico colpo "alla Pradè", ma complice anche l'ingaggio mostre percepito all'Al Hilal è rimasto in oriente.