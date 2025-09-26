L'esterno del Pisa Samuele Angori è intervenuto in conferenza stampa dopo l'eliminazione dei nerazzurri in Coppa Italia per mano del Torino. Il ragazzo ha risposto anche ad una domanda sul match contro la Fiorentina. Le sue parole raccolte da Toronews:
Pisa, Angori suona la carica: “Aspettiamo questa partita da 34 anni”
Parla l'esterno dei nerazzurri in vista del derby dell'Arena Garibaldi
Una partita importante. Ha un peso diverso per vari motivi. Tutta la città aspetta questa partita, da 34 anni. Sarà davvero emozionante e sappiamo che sarà difficile, perché incontriamo una squadra forte nei singoli
