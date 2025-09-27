Qui Pisa: questo pomeriggio la rifinitura, poi il ritiro pre-gara

Il Pisa dell'ex Fiorentina Alberto Gilardino si prepara in vista della sfida di domani contro i gigliati. Nel comunicato diramato dal club ieri, il programma dei nerazzurri in vista del derby toscano.
Il programma dei nerazzurri in vista del derby toscano.
"Immediata ripresa degli allenamenti per il Pisa Sporting Club che questa mattina ha iniziato la breve preparazione in vista del match di campionato contro la Fiorentina in programma domenica (ore 15.00) alla Cetilar Arena. La squadra nerazzurra, rientrata ieri sera all’Aeroporto “Galilei” dopo la gara di Torino che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia, si è radunata al Centro Sportivo di San Piero a Grado per una seduta tecnico-tattica. Domani pomeriggio sarà subito tempo di rifinitura per il Pisa Sporting Club che in serata raggiungerà poi il ritiro pregara".
