Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Pisa-Fiorentina, domenica ore 15: dove vederla in tv e streaming

news viola

Pisa-Fiorentina, domenica ore 15: dove vederla in tv e streaming

dove vederla
Ecco come seguire la sfida tra il Pisa e la Fiorentina
Redazione VN

Questa domenica presso lo stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani e con fischio d'inizio previsto per le ore 15, la Fiorentina di Stefano Pioli scenderà in campo per affrontare il Pisa di Alberto Gilardino. La viola, ferma ancora a quota due punti in classifica, cerca la prima vittoria in campionato. Ecco dove vedere la sfida in tv e streaming:

Dove seguirla in Tv e radio

—  

28/09 ore 15:00Stadio Arena Garibaldi
TVSky Sport, DAZN
StreamingDAZN, Now Tv, SkyGo
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

Leggi anche
La Fiorentina oggi su radio e tv locali
Vitale: “Alla Fiorentina manca un regista. Pioli? Assurdo metterlo in discussione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA