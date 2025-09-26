Pisa-Fiorentina, domenica ore 15: dove vederla in tv e streaming

Questa domenica presso lo stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani e con fischio d'inizio previsto per le ore 15, la Fiorentina di Stefano Pioli scenderà in campo per affrontare il Pisa di Alberto Gilardino. La viola, ferma ancora a quota due punti in classifica, cerca la prima vittoria in campionato. Ecco dove vedere la sfida in tv e streaming:
news viola
Ecco come seguire la sfida tra il Pisa e la Fiorentina
Dove seguirla in Tv e radio—
|28/09 ore 15:00
|Stadio Arena Garibaldi
|TV
|Sky Sport, DAZN
|Streaming
|DAZN, Now Tv, SkyGo
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
