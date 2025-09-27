Poesio: “Ecco il problema principale viola. Nicolussi imprescindibile”

Viola News
L'opinione di Ernesto Poesio, nota firma del Corriere Fiorentino, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Redazione VN

Ernesto Poesio, nota firma del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

L'obbligo di vincere ce l'hanno entrambe le squadre, sia Pisa che Fiorentina. È una partita bivio: per i viola non vincere aumenterebbe il malumore. Mi aspetto una partita a viso aperto, una Fiorentina più solida e ordinata. Il problema principale dei viola è il centrocampo, che dovrebbe essere da raccordo di tutta la squadra. Ancora è un reparto non definito, nemmeno nei titolari. È fondamentale risolverlo il prima possibile. Nicolussi non ha un alter ego, credo che sia imprescindibile. Fagioli ha dimostrato di non poter giocare in quel ruolo

