Roberto Scarnecchia, ex calciatore del Pisa ma tifosissimo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Fiorentina e Lazio stanno ottenendo molto meno del valore delle loro squadre. Sopratutto i viola, hanno un organico importante. Pisa? Sono molto affezionato a Pisa, anche se ho giocato solamente una stagione. Ho aspettato tanto per rivederla in Serie A, ma sono innamorato della Fiorentina. Nicolussi? Mi piace tanto, ma non si sta esprimendo al massimo, così vale per Fazzini. Domani i viola giocheranno con tantissimi talenti in campo, hanno una qualità impressionante. Pioli? Quello che mi lascia perplesso è che ancora non abbia trovato la quadra. Vedo una squadra rodata, allora perché gioca così?
